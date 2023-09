Ecco i nuovi volti della Happy Casa: al PalaPentassuglia primo abbraccio con i tifosi

BRINDISI - Primo abbraccio fra la Happy Casa Brindisi e i tifosi. La squadra di coach Fabio Corbani stasera si è allenata a porte aperte sul parquet del PalaPentassuglia. I giocatori si sono radunati la scorsa settimana per l’avvio della preparazione atletica. Alcuni allenamenti sono stati sostenuti nel nuovo palasport di Fasano.

C’è curiosità per conoscere i tanti volti nuovi di un roster completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, se si considera che gli unici riconfermati sono Bayehe e Rismaa.

La New Basket, per il dodicesimo anno consecutivo, è ai nastri di partenza del campionato di Serie A. L’esordio al PalaPentassuglia è previsto il prossimo 15 settembre, nel memorial dedicato a Elio Pentassuglia. Il giorno prima la squadra sarà presentata ai piedi della scalinata Virgilio. Il 27 settembre, ad Antalya (Turchia), la Happy Casa sarà impegnata nei quarti di finale del torneo di qualificazione per la Champions League, contro i rumeni del Csm Csu Oradea. L’esordio in campionato è previsto per il 4 ottobre, al PalaPentassuglia, contro Reggio Emilia.

Squadra, staff tecnico e staff sanitario

Il roster della Happy Casa Brindisi: Jordan Bayehe (ala/centro); Jonas Riismaa (guardia/ala); Jamel Morris (guardia); Tommaso Laquintana (playmaker); JaJuan Johnson (ala-centro); Eric Lombardi (ala); Wendell Mitchell (guardia/play); Nate Laszewski (ala forte); Jeremy Senglin (playmaker); Fadilou Seck (centro); Niccolò Malaventura (play/guardia); Xavier Sneed (ala piccola).

Coach Corbani è supportato dagli assistant coach Marco Esposito e Andrea Vincenzutto e dal preparatore atletico Davide Ferioli.

Alla guida dello staff sanitario vi è il dottore Dino Furioso. L’equipe è completata dai dottori Giuseppe Palaia (responsabile riabilitazione), Antonio Orgiani (ortopedico e traumatologo), Rino Longo (massofisioterapista), Salvatore Caiulo (fisioterapista), Piero Bianco (medico sociale), Cosimo Palano (medico sociale), Roberto Martino (medico sociale, cardiologo).