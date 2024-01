Brain Dinamo Brindisi: dalla B Nazionale arriva il colpo di mercato dei brindisini

La Brain Dinamo Brindisi è entusiasta di annunciare l’ingaggio fino al termine della stagione della guardia Mantvydas Stašelis, già straordinario protagonista con la canotta biancoazzurra nella trionfale stagione 2021/2022.

Stašelis proviene dalla Virtus Arechi Salerno, società partecipante al campionato della Serie B Nazionale (categoria superiore a quella disputata dalla Dinamo) dove è risultato essere il miglior marcatore della squadra con 15.5 punti in 30 minuti nelle 17 gare disputate, facendo registrare inoltre il 63% da 2, il 36% da 3, quasi 4 falli subiti a partita e 2.5 assist di media.

L’esterno lituano è arrivato in città nella giornata di giovedì ed è pronto per incantare ed esaltare con le sue giocate tutti i tifosi già domani, sabato 27 gennaio, alle ore 18:00 nella sfida interna al PalaZumbo di Via dei Mille contro il Basket Corato.

La carriera

Stašelis, classe 1994, è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, con il quale nel 2011/2012 partecipa alla Euroleague Basketball Next Generation. Nel corso degli anni giovanili, l’esterno può vantare anche diverse convocazioni con la maglia della sua nazionale.

Dal 2013 al 2015 veste la maglia dello Jazz Diretma, in seconda divisione lituana dove viaggia a quasi 12 punti di media in 63 partite. Nel 2015/2016 vola in Spagna dove veste i colori del Logrono e del Leon, per poi far rientro in patria con la maglia del Palangos Kursiai e del Telseai, entrambe formazioni militanti nel campionato di A2.

Fa il suo esordio in Italia per la prima volta a Salerno in C Gold nel 2018, dove – con oltre 20 punti di media – trascina i compagni ai playoff. Arriva in Puglia l’anno successivo e questa volta sceglie di fare le fortune della Pavimaro Molfetta: è leader nella classifica marcatori con 22 punti di media, mettendo insieme cifre incredibili tirando con il 68% da 2 e il 45% da 3 in quasi 36 minuti a partita. Nella stagione successiva trascina Pescara alla finale per la conquista della Serie B con 15 punti a partita.

Nell’estate del 2021 la Dinamo Brindisi si assicura le prestazioni del talento lituano che domina il campionato con 21 punti di media, aiutando in maniera decisiva coach Cristofaro e i compagni nella conquista del titolo.

Conclusa l’esperienza brindisina, la storica società della Virtus Matera sceglie Staselis come punto di riferimento per la rinascita della squadra della città dei Sassi: il lituano disputa una stagione spaziale realizzando 30 punti di media in 22 gare e aggiungendo un’ulteriore promozione al suo palmares.

Le prestazioni straordinarie in Basilicata gli valgono la chiamata di Salerno, nel campionato della B Nazionale: alla prima esperienza, Staselis fa valere la tradizione dell’est Europa, scendendo in campo ogni giorno per essere il migliore di tutti, e diventando così in poco tempo il principale attore della squadra.

Il commento del General Manager Dario Recchia: “È con enorme piacere che a nome della Proprietà diamo il bentornato a Mantvydas Stašelis, grandissimo giocatore rimasto nel cuore di tutti i tifosi brindisini. Il suo ritorno, fortemente voluto dalla società e dallo stesso "Stas" certifica un connubio vincente che potrà solo essere un upgrade per tutta la squadra al raggiungimento degli obiettivi societari. Il suo talento, la sua grinta e l’indissolubile tenacia fanno di Staselis un giocatore vincente come pochi che saprà esaltare ulteriormente il grande tifo del PalaZumbo!”

Queste le dichiarazioni di Mantvydas Stašelis al ritorno in maglia biancoazzurra: “Sono davvero felice di poter tornare in una società e in una città che per me rappresentano una vera e propria famiglia. Non ho esitato un attimo quando mi è stato proposto di indossare nuovamente la maglia della Dinamo: non vedo l’ora di scendere in campo e lottare insieme a tutti i fantastici tifosi della squadra! Ci vediamo domani al PalaZumbo!”

La Brain Dinamo Brindisi ringrazia la Virtus Arechi Salerno e l’agente del giocatore Andrea Capasso della Talentsinaction per la collaborazione nella trattativa.