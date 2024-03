La Happy Casa continua a crederci: prova di carattere e vittoria meritata contro Trentino

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi non molla e continua a credere nella salvezza. L'obiettivo, anche se estremamente complicato, è ancora raggiungibile grazie alla vittoria conquistata dagli uomini di coach Sakota (89-82) contro la Dolomiti Energia Trentino, nel match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A andato in scena stasera (domenica 17 marzo) al PalaPentassuglia.

La New Basket ha piazzato lo scatto per la vittoria negli ultimi cinque minuti di una gara costantemente equilibrata, caratterizzata da break e controbreak. Sneed 6 co. hanno ritrovato grinta e spirito di squadra, anche se l'approccio molle, con un gap di 9 punti maturato in appena quattro minuti, aveva fatto temere il peggio.

Il tecnico serbo ha imparato dalla lezione di Varese, dampio anche minutaggio alle seconde linee Laquintana, che lo ha ripagato con una prestazione maiuscola (11 punti), Riismaa (6) e Lombardi. Grandi protagonisti Washington (22 punti) e il solito Sneed (17). Decisivo anche Morris (15), che non ha tradito nelle fasi caldi dell'incontro. A segno anche Bayehe (7) e Smit (6).

In una partita da non perdere assolutamente, la Stella del Sud ha dato importanti segnali che lasciano ben sperare in vista della trasferta in casa di Scafati in programma domenica prossimo: un altro appuntamento da non sbagliare per Brindisi, che resta fanalino di coda.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Sneed, Laszewski, Bartley, Bayehe, Washington. La Dolomiti Energia Trentino risponde con Alviti, Niang, Biliga, Mooney, Baldwin.

Trentino comincia forte dalla lunga distanza. L’approccio della Happy Casa è molle. Già al 3’ gli ospiti scavano un solco di 9 punti (3-12). Dopo il timeout chiamato da Sakota, Brindisi cambia passo. Due triple di Washington e una Sneed danno slancio alla New Basket, che all’8’, al culmine di un break di 10-0, sorpassa la Dolomiti (18-15). Alla fine del primo quarto, la Happy Casa è avanti di due (22-20).

Secondo quarto

Il secondo periodo si apre con la tripla del +5 (25-20) di un brillante Laquintana. La partita diventa equilibrata, con scambi di triple da un fronte all’altro. Sakota dà continuità alle rotazioni, concedendo ampio minutaggio a Riismaa, Morris e Laquintana. Il tecnico serbo dà spazio anche a Lombardi. Morris e Riismaa sono ispiratissimi dalla lunga distanza. Nel finale di periodo, la New Basket si smarrisce e dissipa un vantaggio di cinque lunghezze, chiudendo il primo tempo sotto di uno (47-48).

Terzo quarto

Dopo l’intervallo lungo, la Happy Casa riparte con grinta. Nuovamente sul + 5, però, la Stella del Sud concede un break di 6-0 agli avversari. Brindisi a sua volta risponde con un contro parziale di 7-0 che vale il + 6 (62-56). Neanche questa volta, però, Brindisi riesce a gestire il vantaggio. Con una nuova sgasata, la squadra di Galbiati realizza un break di 8-0, effettuando il contro sorpasso (64-66 al 28’). Alla fine della frazione, gli ospiti sono avanti di quattro (66-70).

Ultimo quarto

In avvio del quarto periodo è Laquintana a dare una spinta ai suoi. Il play monopolitano piazza una tripla e subisce un anti sportivo. Queste giocate consentono l’ennesimo controsorpasso della partita (74-72 al 33’). Il clima si fa incandescente. L’equilibrio regna sovrano. Al 37’. Brindisi + avanti di 5 (84-79). Stavolta i tentativi di rimonta di Trentino sono più flebili. A un minuto e 4 secondi dalla fine, Washington realizza il canestro del + 7 (86-79). Trentino non ne ha più.

