Happy Casa all'ultima chiamata: se "questi siamo", è d'obbligo provare

BRINDISI - E adesso che "questi siamo", almeno proviamoci! Happy Casa avrà l'obbligo di iniziare il ciclo favorevole delle prossime quattro partite di campionato, che prevedono tre partite casalinghe, contro Trento, Sassari e Treviso, intervallate dalla trasferta di Scafati. L'ultimo giro valido prevede la prima partita in programma al PalaPentassuglia contro Dolomiti Energia Trento per iniziare con l'obbligo di vincerla. Abbiamo voluto la guardia tiratrice ed è stato scelto il meglio che il mercato suppletivo di basket offriva con l'ingaggio di Frank Bartley, "top scorer" dello scorso campionato con Trieste. Ci mancava il play e il pivot e, sia pure con ritardo, sono arrivati Eric Washington (nella foto sotto) e Andrew Smith, giocatori sui quali coach Sakota deve aver dato sicuramente il suo benestare (come anche su Loren Jackson, poi subito liquidato), ingaggi che il coach serbo non deve sconfessare emarginandoli a ruoli di seconde scelte in quanto sue precise e indiscutibili opzioni e che, perciò, ha il giusto dovere di utilizzare al meglio nei ruoli di loro competenza.

Coach Sakota: è il tempo delle responsabilità

Compete adesso a coach Sakota assumersi le responsabilità delle scelte da operare e utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, evitando gli abbagli che hanno compromesso gli ultimi risultati, a cominciare dai ruoli proposti senza una logica comprensibile. In settimana, così aveva annunciato il direttore sportivo Tullio Marino ai microfoni di Antenna sud di Antonio Celeste, c'è stata una riunione fra i vertici della società e coach Sakota per chiarire ogni dettaglio sulle scelte adottate relativamente alle ultime partite di campionato. Per una intera stagione si è vissuto sulla litania del "questi siamo" e ora che la società ha messo a disposizione il meglio che offriva il mercato in questo momento, non può si continuare a fare affidamento su Jamel Morris, apparso da sempre inadeguato al ruolo di play maker, ignorando l'alternativa Laquintana al titolare Washington, e sacrificando ancora Frank Bartley a ruolo di comprimario, come se non fosse stato il top scorer dello scorso campionato, la guardia tiratrice con punti nelle mani che si cercava dall'inizio di questa infausta stagione agonistica. Scelte che coach Sakota non può più permettersi di ripetere già contro Trento, senza compromettere questo già difficilissimo finale di campionato. La New Basket ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità, quasi ricostituendo la squadra secondo le direttive di coach Sakota, sia pure con i ritardi ormai accertati, con tre nuovi elementi come Bartley, Washington e Smith, i tifosi hanno sempre risposto da protagonisti all'appello della società, ma ora tocca a coach Sakota fare la sua parte.

Dolomiti Energia Trento, squadra in progresso

La partita contro Dolomiti Energia Trento è una base di partenza verso l'operazione miracolo che attende Happy Casa fino alla conclusione del campionato, ma non certo la più facile da affrontare. La squadra di coach Paolo Galbiati (la scorsa estate il giovane allenatore era stato dato per candidato alla panchina di Happy Casa!) viene da un successo a larghe proporzioni di 109-82 contro Pesaro, partita in cui ha schierato ben dieci elementi, mostrando qualità di gioco, freschezza atletica e forza mentale. Con i suoi Toto Forray, Paul Biliga, Davide Alviti, Kamar Baldwin Andrejs Graziulis e il roster al completo scenderanno al PalaPentassuglia decisi a confermare il loro felice momento di forma e c'è da credere che faranno l'impossibile per conseguire il risultato positivo.

Happy Casa-Trento al PalaPentassuglia

La partita è in programma domenica 17 marzo, con palla in due alle ore 18:30. La direzione di gara è affidata allaa terna arbitrale guidata da Lorenzo Baldini di Firenze, in qualità di I° arbitro, che sarà assistito da Edoardo Gonella di Genova e Marco Catani di Pescara. La terna arbitrale, come di consueto, sarà affidata a Maurizio Carone, in qualità di accompagnatore ufficiale della società e addetto agli arbitri. Al tavolo della giuria ci saranno Veronica Monaco (segnapunti) e Daniela Calcagno (24 secondi) di Brindisi e Maria Maggi di Taranto (cronometrista). La partita sarà trasmessa in telecronaca diretta dalla rete televisiva Dazn, con inizio alle ore 18:30. La radiocronaca verrà affidata in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone, che si avvarrà del commento tecnico dell'esperto coach Giovanni Rubino e della efficiente collaborazione di Giulia Mazzone, che curerà le interviste ed i risultati dagli altri campi.