Campionato di Serie C Gold pugliese: la Limongelli Dinamo Brindisi supera Castellaneta

BRINDISI - Vittoria doveva essere e vittoria è stata! La Limongelli Dinamo Basket Brindisi batte la Valentino Castellaneta per 81-55 nel match valido per la 4° giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold pugliese.

La squadra di coach Cristofaro disputa la partita perfetta e si rilancia nella corsa playoff, superando una diretta concorrente come la formazione tarantina, ribaltando anche la differenza canestri dopo la sconfitta di misura subita nel girone d’andata. Ottimo rendimento di tutta la squadra brindisina: da segnalare anche l’importante coinvolgimento dei nuovi arrivati Okafor e Fracasso, ottimamente gestiti dallo staff tecnico.

La cronaca del match

La Limongelli si affida al classico quintetto composto da Fouce, Stonkus, Musa, Pulli e Caloia, mentre gli ospiti scelgono Balilli, Labovic, Bajc, Scekovic e Vidakovic. Fasi iniziali del match che vedono le due formazioni rispondere punto su punto, con Musa e Scekic sugli scudi. Stonkus lancia i suoi sul 17-11, prima del 17-13 finale siglato dal solito Scekic.

Nel secondo quarto Castellaneta prova ad impossessarsi dell’inerzia del match con un 4-9 nei primi 5 minuti, raggiungendo il 17-22. La tripla di Stonkus scuote i brindisini: l’under Greco trascina la squadra con la grinta in difesa e in attacco realizza la tripla del 27-24. A 1 minuto dalla fine, con il risultato in parità, prima Fracasso e poi Foucefanno esplodere il PalaZumbo con due triple consecutive dall’angolo che rilanciano i padroni di casa sul 35-29 al 20’.

Al rientro in campo la Dinamo vola letteralmente sulle ali dell’entusiasmo con 7 punti in fila di Fouce e il 2+1 di Okafor. Gli ospiti tentano di restare aggrappati al match con le triple di Vidakovic e Bajc ma i 10 punti nel quarto di un Musa dominante, insieme ai canestri di Epifani, lanciano la Limongelli su 65-47 alla fine della terza frazione.

Ultimo parziale dove i padroni di casa continuano a bombardare dall’arco con Stonkus, Fracasso e Fouce, prima della spettacolare schiacciata di Okafor che chiude definitivamente il match sull’81-55 in favore di capitan Pulli e compagni.

Con questa vittoria la Dinamo si conferma al 6° posto in classifica in solitaria: sabato prossimo, 28 gennaio, alle ore 18:00 la squadra di coach Cristofaro beneficerà di un ulteriore turno casalingo, affrontando la Sunshine Viesteper confermare quanto di buono visto contro Castellaneta e rilanciarsi definitivamente per la parte finale della stagione regolare. Il PalaZumbo, come sempre, dovrà essere il 6° uomo in campo per sostenere questi ragazzi nella massima competizione regionale!

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Valentino Castellaneta 81 – 55 (17-13, 35-29, 65-47, 81-55)

Dinamo Brindisi: Okafor 6, Greco 4, Patrizio, Fracasso 8, Epifani 4, Musa 20, Stonkus 19, Fouce 15, Pulli 4, Caloia 1, Mongelli, Mazzeo – All. Cristofaro

Castellaneta: Carpignano, Balilli 2, Labovic 8, Corino 3, Cassano 2, Tonello 5, Dettorre, Vidakovic 8, Scekic 8, Frams, Bajc 14, Quarone 5 – All. Gesmundo

Arbitri: Laterza di Mola di Bari (BA) e Stanzione di Molfetta (BA)