Happy Casa Brindisi: all'Enerxenia Arena di Varese per la svolta decisiva

BRINDISI - Delle nove partite in programma fino alla conclusione del campionato Varese è quella di fondamentale importanza per Happy Casa Brindisi, forse la più decisiva. Vincere a Varese, infatti, potrebbe significare allargare la griglia delle squadre invischiate nella lotta per la retrocessione e puntare decisamente ad una possibile classifica avulsa che vedrebbe Happy Casa Brindisi in vantaggio per 2 a 0 proprio nei confronti di Varese, ed evitare così di scivolare sulla differenza canestri dove è fortemente in debito con Pesaro e Treviso, altre candidate a lottare fino alla fine per salvare il posto in serie A.

Varese rialza la testa in Europa

Non una partita ed un impegno facile, tuttavia, perché Varese che era data in crisi per la cessione di Olivier Hanlan al Cska di Mosca. Il giocatore canadese, però, è stato brillantemente sostituito da Hugo Besson, protagonista assoluto della vittoriosa trasferta di Varese ottenuta mercoledì scorso contro Cez Nymburk, in Fiba Europe Cup con un margine di 65-80, dove la squadra di coach Tom Bialaszewski si è praticamente guadagnata l’ammissione ai quarti di finale. Dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro Olimpia Milano (94-63) in pochi credevano in una pronta ripresa della squadra varesina ed in molti, invece, temevano che avrebbe avvertito in maniera decisiva il vuoto lasciato da Hanlan e difficilmente contavano in una risposta così immediata e positiva in Fiba Europe Cup. Varese, pertanto, si ripresenta in campionato con rinnovate pretese giusto contro Happy Casa Brindisi. (In basso, Washington)

Per Happy Casa è il momento delle nuove gerarchie

Proprio per il valore della posta in palio e per la ritrovata forza della squadra avversaria non è consentito a nessuno di sbagliare perché ogni minimo particolare ed un dettaglio trascurato potrebbero segnare non solo il risultato ma compromettere un percorso ad ostacoli che richiede massima concentrazione ed impegno. Ed allora si comincia dalla panchina. Ora coach Sakota ha a disposizione una squadra vera composta così come lui da tempo l’aveva richiesta, rinforzata adeguatamente nei punti chiave di play, guardia e pivot. La formazione di Happy Casa, perciò, è cambiata in tre ruoli su cinque del quintetto che dovrebbero essere di base ed è giusto che coach Sakota riveda le gerarchie adeguandole alla nuova realtà.

Bartley in “pole position” e nuovo asse play-pivot

Si riveda, quindi, il ruolo ed il minutaggio di Frank Bartley. Coach Sakota non può tenere in panchina il migliore realizzatore dello scorso campionato, che la New Basket ha messo a sua disposizione a costo di un notevole sforzo finanziario, un giocatore da 19,5 media punti partita pari, in un ruolo in cui è indispensabile percepire la fiducia del coach e della squadra per offrire il massimo rendimento. Nella griglia di partenza, perciò, Frank Bartley non può essere sacrificato a ruolo di seconda scelta. Così dicasi per Andrew Smith su cui il coach deve aver dato certamente il proprio assenso esprimendo parere favorevole all’ingaggio. (In basso, Bartley)

Il nuovo pivot è giocatore essenziale, non è un mangia palloni, è molto utile alla causa e consente rotazioni sotto le plance a Jordan Bayehe e Nate Laszewski e, pertanto, sarebbe il caso di promuovere finalmente come alternativa valida anche giochi sull’asse play – pivot, considerata l’abilità già mostrata da Eric Washington. Coach Sakota potrà ancora contare sulle ottime condizioni fisiche e di forma di Xavier Sneed che è diventato il vero conduttore della squadra ed il cui rendimento positivo potrebbe essere ancora determinante anche a Varese.

Si gioca alla Enerxenia Arena di Varese

Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi si gioca a Varese domani, domenica 10 marzo, con palla in due alle ore 17. La partita sarà trasmessa dalla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 17 mentre la radiocronaca diretta sarà come di consueto affidata alla emittente televisiva Ciccio Riccio condotta in studio da Lilly Mazzone con la collaborazione di Giulia Mazzone ed il commento tecnico affidato a coach Tonino Bray. La partita sarà arbitrata da Manuel Mazzoni di Grosseto che avrà il ruolo di I° arbitro e sarà coadiuvato da Christian Borgo di Grumolo Delle Abbadesse (Vicenza) e da Giacomo Dori di Mirano (Verona).

