Brindisi Calcio, potranno assistere alle partite solo mille abbonati

BRINDISI - Con il Dpcm del 7 agosto scorso, la Federazione calcio italiana ha autorizzato la ripresa delle competizioni sportive organizzate in ambito federale a livello territoriale (tornei e campionati) dall'1 settembre 2020, pertanto, la Ssd Brindisi Calcio comunica che, in base alla capienza dello stadio "F. Fanuzzi" l'accesso è consentito solo a mille spettatori possessori di abbonamento nominativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La società - si legge in una nota - per venire ulteriormente incontro ai propri sostenitori, ha deciso di omaggiare di un abbonamento i nuclei familiari composti da tre persone, che presentino valida certificazione per tale riconoscimento. Il nucleo familiare potrà ottenere tale agevolazione solo accedendo nello stesso settore."