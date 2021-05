Brindisi-Corfù: iscritte 77 imbarcazioni, sabato la presentazione

La partenza è prevista per le ore 11.00 di domenica 13 giugno

E’ tutto pronto, a Brindisi, per lo svolgimento della regata internazionale Brindisi-Corfu, la cui partenza è prevista per le ore 11.00 di domenica 13 giugno. Sabato 29 maggio, alle ore 11.00, presso il porto turistico “Marina di Brindisi”, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

E’ prevista la presenza delle massime autorità civili e militari del territorio, oltre che dei rappresentanti della Sanofi e della Banca Popolare Pugliese, principali sponsor della 35^ edizione della regata.

Ad oggi risultano iscritte 77 imbarcazioni (ma il numero è destinato a salire), tra cui sette catamarani, a conferma del forte appeal della regata, pur in un periodo ancora contraddistinto dalle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Teatro delle fasi che precedono la partenza, come al solito, sarà il bellissimo lungomare Regina Margherita.