Rally, Wse Series Pirelli: sul podio la scuderia Brindisi Corse con Palma e Formosi

UGENTO (LECCE) - Il Wse Series è la nuova tipologia di competizione automobilistica rally Aci Sport ad alto contenuto spettacolare con partecipazione di vetture da rally al top e non solo che hanno come teatro piccoli circuiti o kartodromi con vari percorsi: asfalto, misto terra asfalto, di giorno e in notturna, con partenza ad inseguimento e side by side e sfida finale nel Master Show Campionato WSEseries Pirelli – Rally sperimentale. Lo scorso 27 novembre la pista salentina di Torre San Giovanni-Ugento (Lecce) è stata la location del secondo event show del campionato WSEseries Pirelli 2022.

Al termine di tale competizione l’equipaggio brindisino Marco Palma (conduttore, classe 1971 di Lecce) - Francesco Formosi (navigatore, classe 1981 di Brindisi) piloti della scuderia Brindisi Corse, con una ottima prestazione, si sono aggiudicati il titolo di campioni di classe e di gruppo Racing Start della WSEseries Pirelli 2022 a bordo di Peugeot 206. I due hanno confidato di non avere avuto poche difficoltà ad ottenere questi risultati con una vettura, la Peugeot 206, che rispetto alle altre 12 vetture concorrenti (Peugeot 106 e Citroen Saxo) sebbene dotata del medesimo propulsore è ben più pesante e meno maneggevole.

L’equipaggio Palma-Formosi, già classificato nel 2021 al secondo posto assoluto dello stesso campionato, sempre a bordo della vettura francese, quest’anno passano la maturità a pieni voti, orgoglio del motorismo messapico ed in particolare di Aci Brindisi, ente presieduto dal Dott. Mario Colelli, che promuove la diffusione della cultura degli sport automobilistici sul territorio.