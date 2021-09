Test contro il Mesagne: il Brindisi Fc vince di misura

I biancazzurri si impongono per 1-0 con gol di Rekik in un allenamento congiunto disputato nel pomeriggio al comunale di Mesagne

BRINDISI - Doppia seduta di allenamento per il Brindisi Fc. In mattinata lavoro presso il manto erboso del "Fanuzzi". Nel pomeriggio, allenamento congiunto con il Mesagne, sul sintetico del comunale mesagnese, terminato con il risultato di 1-0 per i ragazzi di mister Chianese (gol decisivo di Rekik). La ripresa è fissata per martedì pomeriggio.