Brindisi, Di Costanzo sul ko col Bitonto: "Pensiamo a quello che abbiamo fatto di buono"

Squadra in casa Bitonto

A Bitonto il Brindisi ha dovuto incassare una pesante sconfitta per 4-0, in una gara dove i biancazzurri hanno cercato di tener botta alle sortite dei padroni di casa che però sono riusciti a scardinare ogni resistenza con 2 gol per frazione di gioco. Interrotta così la striscia positiva che durava da 2 partite, nelle quali il Brindisi ha battuto la Virtus Matino e il Francavilla sul Sinni: a commentare il ko nel post-gara è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla prestazione: "Abbiamo cominciato bene, abbiamo avuto un’occasione con Periale, poi loro sono passati in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo preso una traversa e loro hanno raddoppiato; abbiamo fatto comunque una buona prestazione con una squadra di altissima classifica e con giocatori di grande qualità. Abbiamo fatto un po’ di turn over, Lopez quando è entrato ha avuto la sua occasione per riaprire il match".

Sulle prospettive: "Manterremo il morale alto, dopo due vittorie consecutive ci sta perdere con una squadra di qualità come il Bitonto. Noi penseremo a quello di buono che abbiamo fatto e ripartiremo da qui.”