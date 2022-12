Il Brindisi si riscatta contro il Gladiator: si riaccende la lotta per il primo posto

BRINDISI – Il Brindisi supera il Gladiator e approfitta del passo falso della Cavese in casa della Nocerina, riducendo a cinque i punti di distanza dalla capolista. La 17esima giornata del campionato di Serie D (girone H) sorride ai biancazzurri, che sul terreno amico del Fanuzzi, sostenuti da circa 1500 tifosi, si sono imposti per 2-0 sulla squadra di Santa Maria Capua Vetere, riscattandosi dalla sconfitta rimediata domenica scorsa, proprio in quel di Cava dei Terreni. La partita è stata decisa dalle reti messe a segno da un ottimo Felleca, al 22’ del primo tempo, e D’Anna, a segno con un magistrale calcio di punizione al 15’ del secondo tempo.

Il Gladiator, formazione di metà classifica, ha creato qualche grattacapo solo nel primo tempo, quando per due volte, la prima sullo 0-0, la seconda sullo 0-1, è andata vicina al gol. Sul secondo tentativo è stato Vismara a stoppare i nerazzurri con una parata fenomenale.

Nel secondo tempo, gli uomini di mister Danucci non hanno concesso nulla, conquistando una vittoria di straordinaria importanza, in una giornata in cui si riaccende la lotta per il primo posto. La capolista Cavese è infatti incalzata da Barletta, distante quattro lunghezze, e poi dal duo Altamura-Brindisi, a cinque punti distanza. Nelle prossime due settimane, il campionato si fermerà per la sosta natalizia. Il Brindisi tornerà in campo domenica 8 gennaio, sempre al Fanuzzi, contro il Francavilla sul Sinni.

Primo tempo

Per la seconda gara consecutiva mister Danucci schiera Oppoola nel ruolo di attaccante, in un assetto offensivo a quattro completato da Dammacco (trequartista), D’Anna e Felleca. A centrocampo non recupera Malaccari. Al suo posto Ceesay, affiancato da Cancelli. In difesa, sinistra destra, Di Modugno al posto dello squalificato Esposito. A destra, invece, il solito Valenti. Poi la consueta coppia di centrali composta da Sirri e Baldan, a protezione della porta, difesa da Vismara.

All’8’ il Gladiator sfiora il vantaggio con Magliocca, che dopo un triangolo con un compagno si incunea nell’area biancazzurra e con un diagonale rasoterra sfiora la rete. Il Brindisi reagisce con una serie di azioni che non sfociano in nitide occasioni, ma mettono in difficoltà la difesa campana. La gara su sblocca al 22’ grazie a Felleca, che raccoglie la palla poco dopo il cerchio di centrocampo, percorre circa 10 metri palla al piede e da circa 20 metri fa partire una rasoiata che si infila alla destra del portiere Bufano. Lo stesso Felleca va vicino al raddoppio un paio di minuti dopo, con una conclusione al volo che viene deviata sul fondo. Un Felleca in stato di grazia ci riprova al 33’, con un altro tiro dalla distanza, da posizione defilata, che di oltre un metro non va a segno. Netta la supremazia del Brindisi, ma al 44’ Vismara, con una straordinaria parata, disinnesca una notevole occasione per il pari capitata sui piedi di Squerzanti. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, gli ospiti cercano di aumentare i ritmi, ma il Brindisi non concede nulla e al 15’ raddoppia con D’Anna, che su calcio piazzato, quasi dal limite, indirizza la sfera all’incrocio. Tramortiti dal raddoppio, i campani non reagiscono. Il Brindisi sfiora il 3-0 al 38’ con Opoola, che a botta sicura non riesce a ribadire in porta un tap in, su corta respinta del portiere.

Tabellino

Brindisi Fc – Gladiator 1924: 2-0

Brindisi Fc: Vismara, Di Modugno, Baldan, Sirri (Gorzelewski dal 45’ st), Valenti, Cancelli, Ceesay (De Rosa dal 13’ st), D’Anna (Santoro dal 29’ st), Felleca (Triarico dal 38’ st), Opoola, Dammacco (Mancarella dal 15’ st). A disp. Oliveto, Santochirico, Palumbo, Stauciuc. All. Danucci

Gladiator 1924: Bufano, Magliocca, Tomi, Mele (Corigliano dal 3’ st), Ciampi, Puca, Mancini, Marianelli, Tedesco (Messina dal 27’ st), Mancini, Squerzanti. A disp. Somma, Fernandez, Cipolletta, De Caro, Pietroluongo, Nicolau, De Biase. All. Teore

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli, coadiuvato da Della Mea di Udine e Melillo di Udine

Marcatori: Felleca (Br) al 22’ pt; D’Anna (Br) al 15’ st

Note: Circa 1500 spettatori sugli spalti dello stadio Fanuzzi