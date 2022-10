Poker al Lavello: un super Brindisi sempre più convincente

BRINDISI - Nessun problema contro il Lavello. Il Brindisi fa in pieno il suo dovere contro la formazione lucana, imponendosi con un rotondo 4-0 in una partita valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D (girone H). Si tratta di una vittoria preziosissima, perché in caso di mancato successo del Barletta sul Martina (gara iniziata alle ore 16) garantirebbe al Brindisi la vetta della classifica, a quota 14 punti.



Davanti ai circa 3mila spettatori presenti sugli spalti dello stadio Fanuzzi (affluenza che non si registrava da anni) la squadra allenata da Ciro Danucci ha imposto fin da subito la propria supremazia, non lasciando respiro agli avversari. Già al 5’ i biancazzurri sono passati in vantaggio con D’Ammacco, che ha capitalizzato al meglio un calcio di punizione battuto da D’Anna dalla trequarti, superando il portiere Trapani con un rasoterra imparabile. Al 18’ arriva il raddoppio firmato da Di Piazza, che va a segno su calcio di rigore. Il Lavello subisce passivamente.

Al 1’ della ripresa il Brindisi, di fatto, chiude la pratica con Zampa. Il centrocampista, servito da D’Ammacco, va a segno a botta sicura, calciando nel cuore dell’area di rigore. Poco dopo gli ospiti si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Vismara, cogliendo un palo. Al 38’ lo stesso Vismara si guadagna un 7 in pagella con una strepitosa parata su un colpo di testa ravvicinato di Grande, che aveva indirizzato all’angolo basso alla destra dell’impeccabile portiere brindisino. Al 90’ è Triarico a calare il poker, sempre dagli 11 metri. Adesso il Brindisi è atteso da due trasferte consecutive, rispettivamente in casa di Nocerina e Altamura.

BRINDISI 4

LAVELLO 0

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti Gorzelewski (84’st Sepe) Baldan Esposito; Zampa Cancelli; Palumbo (32’st Opoola) Dammacco (22’st Malaccari) D’Anna (29’st Triarico); Di Piazza (22’st Santoro). A disp.: Oliveto, Santochirico, Stuciuc, De Rosa,, Minaj. All.: Ciro Danucci.

LAVELLO (4-3-3): Trapani; Lara Delgado (32’st Quarta) Collura Acampora (11’st Romano) Bruno; Guaita (32’st Golia) Di Stasio (44’st Di Fulvio) Monaco; Grande; Olivera Emsis(11’st Mancino). A disp.: Cassano, Di Fulvio, Capitano, Tavarone, Buglione. All.: Karel Zeman.

ARBITRO: Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

GUARDALINEE: Giovanni Celestino di Reggio Calabria; Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

MARCATORI: 4’pt Dammacco (B), 19’pt Di Piazza (B) rig., 1’st Dammacco (B), 45’st Triarico (B) rig..

AMMONITI: 19’pt Olivera (L), 26’pt Emsis (L), 15’st Di Stasio (L), 45’st Bruno (L).