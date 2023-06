Ceglie, confermato Francesco Gioia nel ruolo di direttore sportivo

Francesco Gioia ricoprirà ancora il ruolo di direttore sportivo del Ceglie. L'ufficialità è arrivata tramite una nota pubblicata dal club sui propri canali social: con tale annuncio il Ceglie ha mosso il primo passo in vista della stagione 2023/2024.

"Sono contento ed orgoglioso di continuare a far parte di questa realtà -ha dichiarato Gioia tramite il comunicato rilasciato dal Ceglie- Le emozioni vissute la scorsa stagione sono state uniche ed ora ci metteremo subito al lavoro per la nuova stagione, con la certezza di essere ancora più competitivi. Faremo il possibile per ambire a traguardi ancora più grandi, d’altro canto mi sento in dovere di dire che mi farebbe piacere coinvolgere ancora di più la cittadinanza, perché il Ceglie Calcio è patrimonio della città di Ceglie Messapica. Ringrazio ancora il presidente Piero Elia per avermi rinnovato la fiducia e il direttore Pino Schiena per il costante e continuo sostegno nel mio percorso di crescita".