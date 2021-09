Coppa Italia Serie D, ecco l'avversario del Fasano nel turno preliminare

Sono divenuti ufficiali gli accoppiamenti del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, che avranno luogo domenica 12 settembre. Saranno in tutti 44 le partite che si disputeranno, tutte in gara secca così come le altre fasi della competizione. La finale è fissata per il 22 maggio 2022, a campo neutro. Il Fasano del tecnico Giuseppe Mosca affronterà allo stadio Stefano Vicino il Gravina (calcio d'inizio ore 15:00).