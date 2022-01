Ostuni, tutti i marcatori andati a segno finora

Nel girone B del campionato di Eccellenza pugliese, la classifica marcatori è guidata da Miguel Miranda Medina, firmatario di 10 gol in 15 partite disputate. Per quanto riguarda l'Ostuni, unica squadra brindisina nello schieramento e finora a segno 12 volte (penultimo attacco complessivo) non c'è un vero e proprio cannoniere: a referto per i gialloblù infatti sono andati 10 giocatori diversi.

I migliori fino a questo momento sono stati l'attaccante Francesco Faccini e il centrocampista Andrea Marzio, con 2 gol a testa rispettivamente in 12 e 14 presenze. Poi un centro a testa per Domenico Longo, Giuliano Maglie, Giovanni Benedetti, Vincenzo Chiochia, Dino Marino, Domenico Pizzolla, Sebastiano Zito e Giovanni Giunta.