Fidelis Andria-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: due ballottaggi aperti per Taurino

Parola d'ordine continuità per la Virtus Francavilla, che stasera sarà impegnata allo stadio Degli Ulivi nel match contro la Fidelis Andria (ore 20:30), con il desiderio di dare linfa allla vittoria dello scorso weekend contro la Vibonese. Il tecnico Roberto Taurino sarebbe orientato a lanciare in campo gli stessi uomini che hanno battuto i calabresi, con due ballottaggi però che appaiono aperti: quello tra Tchetchoua e Carella per una maglia a centrocampo e il duello tra Enyan e Ingrosso riguardo la fascia sinistra. I primi appaiono comunque favoriti. Per il resto spazio ancora a Idda, Miceli e Caporale in difesa, mentre in attacco Ventola confermato al fianco di Maiorino.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta col Catania ed intendono smuovere la classifica con un buon risultato davanti ai propri tifosi. Per il match della terza giornata del campionato di Serie C, l'allenatore Luigi Panarelli punterà sul 3-5-2: Fontana sarà al centro della difesa, Benvenga e Carullo sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra; a centrocampo potrebbe trovare spazio Di Noia. Davanti la coppia Tulli-Bubas.

Fidelis Andria-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini;Venturini, Fontana, Lacassia; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Tulli, Bubas. All.: Panarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno,Prezioso, Franco, Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ventola.All.Taurino.