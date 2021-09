Fidelis Andria-Virtus Francavilla, scelta la terna arbitrale che dirigerà il match

Allo stadio Degli Ulivi di Andria, domenica 12 settembre alle ore 20:30, ci sarà il match valevole per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C

Scelta la terna arbitrale che dirigerà il match tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C. Il calcio d'inizio sarà alle 20:30, allo stadio Degli Ulivi di Andria. L'arbitro sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Khaled Bahri della sezione di Sassari. Quarto uomo Luigi Carella della sezione di Bari.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Il Sig. Alessandro Di Graci della sezione AIA di Como sarà l’arbitro di Fidelis Andria-Virtus Francavilla Calcio di domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30, valevole per la terza giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Khaled Bahri della sezione di Sassari. Quarto Ufficiale il sig. Luigi Carella della sezione di Bari.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Como dirigerà per la sesta volta i biancazzurri. I precedenti con il sig. Di Graci risalgono ai campionati 18/19, 19/20 e 20/21. Nella stagione 2018/2019 fu arbitro rispettivamente di Virtus-Cavese (terminata 2 a 0 con 2 ammonizioni ai danni dei biancazzurri) e Catanzaro-Virtus Francavilla (terminata 2 a 3 con 2 ammonizioni comminate). Nella stagione 2019/2020 diresse Catania-Virtus Francavilla (terminata 2 a 1 con 3 ammonizioni comminate) e Virtus-Cavese (terminata 1 a 0 con 5 ammonizioni comminate). Nella scorsa stagione ha diretto Juve Stabia-Virtus (terminata 2 a 1 con 1 ammonizione ed una espulsione ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Di Graci 47 presenze in serie C, 6 nel girone A, 13 nel girone B, 24 nel girone C, 3 in Coppa Italia di C ed 1 nei Playoff; 239 le ammonizioni comminate (28 nel girone A, 61 nel girone B, 126 nel girone C, 16 in Coppa Italia di serie C ed 8 nei playoff di C), 12 espulsioni (3 rossi diretti e 9 doppie ammonizioni) e 16 rigori assegnati (2 nel girone A, 2 nel girone B, 10 nel girone C, 1 in Coppa Italia di C e 1 nei playoff di C).