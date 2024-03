Promozione Puglia girone B, il Carovigno supera il Ceglie nel recupero (0-1)

Il Carovigno si è aggiudicato il recupero della ventunesima giornata del campionato di Promozione Pugliese, girone B. I rossoblù hanno infatti vinto 1-0 contro il Ceglie, allo stadio Stoppa, nel derby che lo scorso 25 febbraio fu sospeso sullo 0-0 causa maltempo.

Di Bari il gol vincente realizzato dagli ospiti. Il Carovigno è salito così a 22 punti in classifica, a tre lunghezze di distanza dall'ultimo posto utile per la salvezza diretta occupato al momento dall'Atletico Tricase; il Ceglie è rimasto come fanalino di coda a quota 14 punti.