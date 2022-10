Sesta giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le squadre brindisine impegnate nel girone B del campionato di Promozione pugliese. Il Mesagne espugna il campo del Taurisano e va in testa alla classifica assieme all'Atletico Racale; secondo pari stagionale per la Cedas Avio Brindisi contro il Veglie; terzo ko complessivo per il Ceglie che è caduto contro l'Atletico Tricase in trasferta.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella sesta giornata

Atletico Tricase-Ceglie 2-1 [Suwareh (AT) al 4', Manisi (AT) al 6', Cellamare (C) al 37']

Cedas Avio Brindisi-Veglie 1-1 [Castano (CAB), Almeyra (V)]

Taurisano-Mesagne 2-3 [Difino (M) al 19', Lotito (M) al 50', Zilli (T) al 59', Difino all'80', Alessandrì all'82']

Promozione Puglia, la classifica del girone B