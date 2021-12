Ssd Brindisi, un membro del gruppo squadra è positivo al Covid

BRINDISI - La società Ssd Brindisi comunica che nelle scorse ore un membro del gruppo squadra, in seguito ai test del caso, è risultato positivo al Covid-19. In data odierna, mercoledì 29 dicembre 2021, il gruppo squadra si è sottoposto nuovamente ai test molecolari le cui risultanze hanno dato esito negativo. Il sodalizio biancazzurro ha programmato per i prossimi giorni nuovi test per garantire la massima sicurezza dei propri tesserati.