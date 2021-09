Virtus Francavilla, blitz in casa della Fidelis Andria: decide Tulissi

Allo stadio Degli Ulivi, nel match valevole la terza giornata del campionato di Serie C, finisce 1-0 per i brindisini

Importante blitz esterno della Virtus Francavilla, che espugna lo stadio Degli Ulivi battendo 1-0 la Fidelis Andria nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie C. La formazione brindisina guidata da Roberto Taurino trova la traversa su tentativo dalla lunga distanza di Maiorino; i padroni di casa rispondono con un colpo di testa di Benvenga parato da Nobile. Nella ripresa altro legno per la Virtus, stavolta colto da Enyan (palo); al 92' ci pensa Tulissi a regalare ai suoi la vittoria con un guizzo personale. Secondo successo consecutivo e momentaneo quarto posto in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dall Virtus Francavilla sui propri canali ufficiali:

Fidelis Andria-Virtus Francavilla Calcio 0-1

Reti: 46’st Tulissi (VF)

Fidelis Andria: Dini, Carullo (27’st Pelliccia), Venturini, Benvenga, Bolognese, Di Noia (20’st Bordin), Lacassia, Bubas (37’st Spano), Casoli (37’st Dipinto), Sabatino, Tulli (20’st Alberti). A disp: Vandelli, Fontana, Avantaggiato, Nunzella, Gaeta, Bonavolontà, Favetta. All. Panarelli

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Idda, Miceli, Maiorino (39’st Carella), Mastropietro (25’st Tulissi), Caporale, Pierno, Prezioso (48’st Delvino), Enyan (25’st Ingrosso), Ventola (39’st Ekuban), Tchetchoua. A disp: Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Gianfreda, Magnavita. All. Taurino

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (Stefano Galimberti di Seregno-Khaled Bahri di Sassari-Luigi Carella di Bari)

Note: Ammoniti: Tulli, Benvenga, Bolognese (FA) Miceli, Tchetchoua (VF)

Recupero: 0’pt, 4’st