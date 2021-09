Virtus Francavilla, per il match contro la Vibonese il tecnico Taurino ritrova Pierno

Per il match contro la Vibonese, in programma domenica 5 settembre alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio ore 17:30) la Virtus Francavilla ritrova una pedina importante per il suo scacchiere tattico. Trattasi di Roberto Pierno, terzino destro classe 2001 pronto a debuttare ufficialmente in campionato. Nella prima giornata della stagione 2021/2022, a Catanzaro, il nativo di Bari non era a disposizione per squalifica: il tecnico Roberto Taurino è pronto a lanciarlo titolare sulla fascia destra del 3-5-2, occupata nella scorsa settimana da Francesco Carella. Pierno ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus Francavilla nel primo turno di Coppa Italia di Serie C (partita vinta 2-0 dai biancazzurri). Alla gara contro la Vibonese prenderanno parte anche gli ultimi arrivati, il centrocampista Marco Toscano e l'attaccante Tiziano Tulissi.