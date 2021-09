Virtus Francavilla, tutte le info sulla prevendita per i biglietti del match contro la Fidelis Andria

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio Degli Ulivi, teatro dell'incontro di domenica 12 settembre (ore 20:30) tra i padroni di casa della Fidelis Andria e la Virtus Francavilla. La prevendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di sabato 11 settembre.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali social:

La Società “FIDELIS ANDRIA 2018” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore OSPITI dello stadio “Degli Ulivi” di Andria, per la gara di Campionato Lega Pro: FIDELIS ANDRIA – V. FRANCAVILLA, in programma Domenica 12/09/2021, alle ore 20:30, saranno disponibili da Giovedì 09/09/2021 e fino alle ore 19:00 di Sabato 11/09/2021, senza l’obbligo di tessera del tifoso, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita al prezzo di € 12,00 + diritti di prevendita, presso i punti vendita del circuito “VIVATICKET” sotto indicati:

L’IDEARIO INDIRIZZO: via Verona, 30/32 Brindisi

TELEFONO: 328 2113102

EMAIL: miccasel@hotmail.it

TELEFONO: 0831 1796824

EMAIL: tabacchicorsoroma@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 08.00/13.30 16.30/20.30 Dom: chiuso

TELEFONO: 3484121573

EMAIL: corradotaveri@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 16.00/20.00 Dom: chiuso

TELEFONO: +39 0831 994184

EMAIL: habanoscafe.servizi@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 05.00/21.00

TELEFONO: +39 0831 619397

EMAIL: tabaccheriafucj@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 05.00/13.30 14.30/21.30

TELEFONO: +39 080 4444203

EMAIL: info@maatviaggi.com

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 17.00/20.00 Sab: 10.00/13.00 Dom: chiuso

TELEFONO: +39 080 4448019

EMAIL: tabaccherialaera@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 16.00/21.00 Dom: 09.00/13.00 15.00/18.00

TELEFONO: +39 080 4389856

EMAIL: tabaccheria@cinqo.it

ORARI: Lun-Sab: 08.30/13.00 16.00/20.00 Dom:chiuso

TELEFONO: +39 0831 721285

EMAIL: defaziotabacchi@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 05.00//13.00 16.00/22.00 Dom: 07.00/13.00

TELEFONO: +39 0831 773503

EMAIL: tabacchiauchan@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/21.00

TELEFONO: +39 0831 771826

EMAIL: diego_calavita@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 15.00/20.00 Dom: 08.30/12.30

TELEFONO: +39 0831 342532

EMAIL: discomaniamix.it@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 08.00/13.00 16.30/20.30 Dom: chiuso

TELEFONO: +39 0831 681907

EMAIL: stifficarmela@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/14.00 15.00/21.00 Dom: chiuso

TELEFONO: 338 3110460

EMAIL: campagnaleonardo@live.com

ORARI: Lun: 05.00/22.00 Mar: Chiuso Mer-Dom: 05.00/22.00

TELEFONO: +39 0831 747294

EMAIL: ppntorresantasusanna@outlook.it

ORARI: Lun-Ven: 08.00/13.00 17.00/20.00 Sab: 08.00/13.00 Dom: chiuso

La stampa dell’avvenuto acquisto del ticket rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento d’Identità in corso di validità e “Green Pass”, relativo alla vaccinazione e/o tampone negativo nelle 48h precedenti l’inizio della gara.

La Società “FIDELIS ANDRIA 2018” comunica che è assolutamente sconsigliato recarsi ad ANDRIA senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.