Canottaggio: a Brindisi l'elezione del presidente federale regionale

BRINDISI - Domenica 21 febbraio alle ore 10:30, presso la palestra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, il gruppo sportivo Vvf Carrino sezione canottaggio, in collaborazione con il comitato regionale Puglia/Basilicata della Federazione italiana canottaggio, procederà alla nomina del nuovo presidente e del direttivo interregionale Puglia/Basilicata della Federazione italiana canottaggio.

Il presidente nazionale federale è Giuseppe Abbagnale. Su disposizioni federali, per il contenimento alla diffusione del Covid19, si precisa che ai lavori assembleari potranno accedere solo gli addetti ai lavori. In particolare: il consiglio direttivo uscente (7 persone), la commissione verifica poteri (3 persone), i candidati alla carica di consigliere (12 persone), i candidati alla carica di presidente (3 persone), i rappresentanti di società nella figura del Presidente o di un delegato del consiglio direttivo della società nel numero di uno per società (12 persone), i componenti della Ctr (3 persone), i componenti dell'ufficio di Presidenza dell'assemblea (2 persone), per un totale di 42 persone. Successivamente, domenica 28 febbraio avrà inizio la nuova stagione agonistica 2021 con le prime gare regionali a Taranto dove il Gs Vvf Carrino sarà presente con numerosi atleti