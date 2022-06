Il gruppo giovani Avis organizza tornei sportivi per l’acquisto di “Babalù"

BRINDISI - Il gruppo giovani Avis provinciale Brindisi organizza eventi sportivi di beneficenza finalizzati alla raccolta fondi per l’acquisto di “Babalù”, il porta flebo a forma di animaletto da devolvere al reparto di Pediatria dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. In programma un torneo di Calciobalilla a Cellino San Marco il 21 giugno, uno di Basket 3 vs 3 a Mesagne il 29 giugno e uno di Calcio a 5 a Carovigno il 9 luglio.

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione che permetterà di raccogliere i fondi necessari per la raccolta. A tutti i partecipanti dei vari tornei sarà consegnato un ticket per una degustazione omaggio nell’evento finale, aperto a tutti, che si terrà al Cicò di Torre Santa Sabina (Carovigno).

Per informazioni contattare il numero 3468140374, scrivere a giovani.avisprovincialebrindisi@gmail.com o visitare la pagina https://www.facebook.com/avisgiovanibrindisi/.