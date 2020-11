Happy Casa, anticipata di trenta minuti la sfida con Virtus Bologna

BRINDISI - La Lega Basket di serie A ha ordinato la nuova programmazione delle partite di campionato della settima giornata, disponendo l’anticipo della gara fra Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi alle 20 di sabato 7 novembre, anziché alle 20.30 come era stata prevista in calendario. Resta confermato che la partita sarà tramessa in diretta televisiva sulle reti di Eurosport 2 ed Eurosport player a partire dalle ore 20.