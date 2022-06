Kickboxing, "Enjoy the Fight": sarà scontro Italia-Grecia a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Sarà il Palasport 2006 di Ceglie Messapica ad ospitare, domenica 26 giugno alle ore 20, la seconda edizione di una tra le più importati ed imperdibili gare di kickboxing a livello europeo: di fronte gli atleti Emanuele Parisi e Abdul Shaid allenati da Pietro Leo e dal dottore Giovanni Suma della palestra Infinity di Ceglie Messapica, che affronteranno i campioni della Grecia. Alla gara internazionale di kickboxing e Muay Thay "Enjoy the fight" faranno da corollario emozionanti match di prestigio che vedranno alternarsi molti altri atleti di speranza del team Leo come il giovane Marco Urso, al suo esordio in una competizione internazionale. L'evento è patrocinato dal Comune di Ceglie Messapica.