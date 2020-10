Palazzo rompe l'equilibrio: il Brindisi si impone in casa del Real Aversa

BRINDISI - Con una rete di Loris Palazzo all'80', il Brindisi ha espugnato il campo del Real Aversa, conquistando la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie D, dopo il successo all'esordio contro il Gravina. Il primo tempo è stato avaro di emozioni. Nella ripresa Palazzo ha piazzato la zampata vincente e poi i biancazzurri hanno resistito alla pressione dei padroni di casa, vanamente a caccia del gol del pareggio. Per la squadra di mister De Luca si tratta dunque della seconda vittoria, ma in punti in classifica sono 5 a causa di un punto di penalizzazione inflitto in settimana per una vecchia pendenza. Domenica prossima, al Fanuzzi, il Brindisi ospiterà il Nardò.

