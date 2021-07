Racing. The Doctor ai nastri di partenza del Trofeo Fagioli

FASANO – Il portacolori della Scuderia Eptamotorsport Angelo Loconte è pronto ad affrontare il settimo round del Civm, la 56esima edizione del trofeo Luigi Fagioli, reduce da una serie positiva di ben 5 podi consecutivi, che lo collocano saldamente al secondo posto della classifica riservata alle vetture di stretta derivazione di serie sovralimentate di gruppo Rstb, alle spalle del compagno di team, Antonio Scappa.

"Andiamo a Gubbio - ha commentato The Doctor – con la consapevolezza che sarà il primo reale test di confronto tra l’utilizzazione delle gomme stradali e le slick, perché per me rappresenta la possibilità di confrontarsi con l’esperienza dello scorso anno dove ho partecipato con la medesima vettura (Peugeot 308 Gti) ma con le coperture da gara, quindi in termini cronometrici avrò il reale metro di paragone tra le due gommature. Nel 2020 reputo la mia un’ottima performance alla “Gubbio – Madonna della Cima”, con un crono di circa 2’10” che mi consentì di conquistare il podio, quindi ci sono i presupposti per essere tra i protagonisti di questa gara, senza dimenticare che quest’anno la concorrenza è variegata, e sempre agguerrita. Come al solito ce la metterò tutta e che vinca il migliore".

Il programma del trofeo Fagioli prevede le verifiche tecnico-sportive nella giornata di domani, mentre sabato 31 luglio le due manche di prova sono in programma a partire dalle ore 9:30. Domenica 1° agosto lo start delle due manche di gara è previsto alle ore 9:00

Il calendario del Civm 2021

23 Maggio 30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

30 Maggio 51ª Verzegnis – Sella Chianzutan, Friuli-Venezia Giulia

13 Giugno 50° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

27 Giugno 60ª Coppa Paolino Teodori, Marche

4 Luglio 70ª Trento Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Luglio 60ª Alghero Scala Piccada, Sardegna

1 Agosto 56° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

8 Agosto 10ª Salita Morano – Campotenese Calabria

22 Agosto 25ª Luzzi Sambucina, Calabria

5 Settembre 38ª Pedavena – Croce D’Aune, Veneto

19 Settembre 63ª Monte Erice, Sicilia

26 Settembre 66ª Coppa Nissena, Sicilia