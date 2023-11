BRINDISI - In una gara valevole per la sesta giornata di andata del campionato Under 18 femminile, la Brindisi Volley vince contro il Valecaracuta Lecce per 3:0 (25:9; 25:14; 25:18). Partita a senso unico per le ragazze allenate da coach Ida Taurisano, che hanno giocato ad alti livelli, entusiasmando il folto pubblico presente al Paladavinci di Brindisi.