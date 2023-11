Volley: l'Asd Brindisi ospita Talsano al Paladavinci

BRINDISI - Per la quinta giornata di campionato l'Asd Brindisi Volley giocherà in casa contro il volley Talsano. Si prospetta una gara davvero avvincente tra le due compagini del volley femminile. La società del presidente Fabiana Taurisano e del coach Ida Taurisano invitano tutti gli appassionatia fare il tifo per le ragazze di Brindisi. Il match casalingo si disputerà domenica 12 novembre, presso il Paladavinci, al rione Cappuccini, alle ore 17:30.