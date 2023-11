Volley: a Fasano prima vittoria esterna per l'Asd Brindisi

Al Palapodio Fasano, la Asd Brindisi Volley conquista la prima vittoria in trasferta per 3:0 (25:18 25:17 25:23), contro la squadra locale del Fasano volley femminile. La gara è stata giocata bene da entrambe le squadre ma le ragazze della Brindisi Volley di coach Ida Taurisano sono riuscite ad avere la meglio giocando una pallavolo ad alti livelli. Ora ci sarà da preparare il prossimo impegno in programma domenica 12 novembre al Paladavinci di Brindisi, contro Talsano.