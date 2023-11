Volley under 16: le ragazze dell'Asd Brindisi battono anche il Valecaracuta Lecce

L' under 16 dell’Asd Brindisi Volley vince anche la seconda partita stagionale di categoria contro il Valecaracuta Lecce Verde per 3-0 (25:13 - 25:8 - 25:11) giocando una partita ad alti livelli e facendo esordire in prima squadra atlete più giovani provenienti dallo stesso settore giovanile. Con questa vittoria si consolida il primato in classifica. Prossimo appuntamento il derby contro il casale Volley in programma giovedì 16 novembre alle ore 19:30 alla palestra Deledda.