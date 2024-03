Volley under 14: l'Asd Brindisi batte Ruffano e vola alla fase regionale

BRINDSI – L’under 14 dell’Asd Brindisi Volley taglia un importantissimo traguardo. Le ragazze allenate da coach Gisela Scialacomo e dall’assistente Barbara Gomes regolano per 3-0 il Volley Ruffano e si piazzano al terzo posto nelle final four territoriali di Brindisi – Lecce che si sono svolte a Cutrofiano. In questo modo il team brindisino stacca il pass per le fasi regionali. Si tratta di un traguardo che ripaga la società presieduta da Fabiana Taurisano degli sforzi profusi per far crescere i propri (giovanissimi) atleti all’insegna dei valori dello sport. E adesso si punta al titolo regionale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.