Incidente mortale di Mesagne: tutto il volley pugliese è sotto shock

L’incidente mortale avvenuto ieri a Mesagne e che ha coinvolto due autovetture, provocando la morte di due giovani, ha lasciato sotto shock il volley di tutta la Puglia. Nel sinistro sono infatti deceduti la 17enne Matilde Chionna e il 20enne Matteo Buccoliero che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con una Bmw condotta da un 32enne.. Le giovani vittime tornavano da Oria dove Matilde era stata impegnata in un match della sua squadra, la Damiano Spina Volley Oria, contro il Monopoli per una gara valida per la Serie D femminile.

Matteo era invece presente sugli spalti per fare il tifo. Sui social fioccano i post in ricordo dei giovanissimi. L’Asd Uno di Noi ha pubblicato questo ricordo: “Latiano perde un altro piccolo pezzo del suo paese. Una notizia sconcertante che nessuno di noi voleva sentire, una notizia che ha sconvolto l’intera Latiano, lasciandola in un silenzio cupo e profondo. I dirigentei, lo staff e tutti i ragazzi della società Asd UNO DI NOI, si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Chionna-Liso per la perdita dalla splendida figlia. A loro vanno le più sentite condoglianze”.

Anche il Cutrofiano Volley ha dedicato un pensiero ai ragazzi: “Ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare e fatti che desidereremmo non accadessero mai, ma purtroppo la vita alle volta è davvero beffarda. Stamattina iniziamo la settimana con tantissima tristezza e molte lacrime, qualcosa che ci lascia davvero sgomenti. Un bacio al cielo e un abbraccio alla famiglia ed alle società di Oria e Latiano da parte di tutti noi”.

Infine, anche la FIPAV Puglia ha pubblicato un messaggio: “Il Presidente Paolo Indiveri,il Consiglio Regionale e tutta la pallavolo pugliese si uniscono al dolore della New Volley Oria, della famiglia Chionna, per la scomparsa di Matilde, vittima di un tragico incidente stradale nella serata di ieri”.