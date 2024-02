Sgomento per le vite spezzate di Matilde e Matteo: lutto al liceo Palumbo di Brindisi

L'aula stamattina è rimasta chiusa. I compagni della 3° A L sono andati in obitorio, accompagnati dai professori e dalla preside. Nel liceo linguistico Ettore Palumbo di Brindisi è il giorno del dolore per la morte di Matilde Chionna, la studentessa di Latiano che a soli 17 anni (ne avrebbe compiuti 18 nei prossimi mesi) è deceduta nel terribile incidente costato la vita anche al 20enne Matteo Buccoliero, residente a Sava (Taranto). I due viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto che per cause da accertare si è scontrata con una Bmw condotta da un 32enne di Erchie.

Il tragico impatto

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 20.30 di ieri (domenica 25 febbraio) sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, alle porte del centro abitato di Mesagne, nei pressi dell’agriturismo “Le Terre”. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Mesagne al comando di Antonio Ciracì. A quanto pare le macchine si sarebbero scontrate frontalmente.

La Punto ha terminato la sua corsa nelle campagne, ridotta a un groviglio di lamiere. Per Matilde e Matteo non c’è stato nulla da fare. Vani i soccorsi prestati dal personale del 118, supportati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il conducente della Bmw è stato invece trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. L’uomo, da quanto appreso, ha riportato un politrauma della strada in fase di valutazione. A breve sarà sottoposto a una Tac. Fortunatamente sembra non corra pericolo di vita.

Sulla scena dell’incidente si sono vissuti momenti di strazio e costernazione quando sono arrivati i familiari della 17enne. I rilievi sono andati avanti fino a tarda serata. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto redarguire e allontanare delle persone che avevano superato il nastro e con i telefoni cellulari stavano riprendendo le operazioni di rimozione delle salme. I cadaveri attualmente si trovano presso l’obitorio del cimitero di Brindisi, a disposizione del pm Giuseppe De Nozza. In mattinata dovrebbe svolgersi un’ispezione cadaverica. Successivamente, con ogni probabilità, sarà disposta la restituzione alle rispettive famiglie. Lo stesso magistrato ha inoltre disposto il sequestro dei veicoli.

Comunità in lutto

La tragedia ha sconvolto le comunità di Sava, Latiano e Oria. Matilde giocava infatti fra le file della New Volley Oria, squadra pallavolistica militante nel campionato di Serie D. La 17enne ieri aveva dato il suo contributo nella vittoria casalinga ottenuta contro il Monopoli, disputatasi alle ore 18. Una volta terminata la gara, stava appunto rientrando insieme a Matteo Buccoliero, figlio del magistrato Mariano, in servizio presso il tribunale di Taranto.

Cresciuta in una famiglia di sportivi, Matilde aveva ereditato dalla madre e dalla zia la passione per la pallavolo. I suoi compagni della 3° A L sono profondamente scossi. Impossibile prendere posto fra i banchi per una normale mattinata di lezioni. Accompagnati dai professori e dalla dirigente scolastica del "Palumbo", i ragazzi si sono recati in obitorio. Tutti gli studenti del liceo, durante la ricreazione, hanno osservato un minuto di silenzio.

“Con profondo dolore e sgomento – si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del liceo - la nostra comunità scolastica si unisce nel ricordo di Matilde Chionna della 3A L prematuramente scomparsa a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna”.

“In questo momento di lutto, il nostro pensiero va alla famiglia di Matilde, ai suoi amici e a tutti coloro che sono stati toccati dalla sua vita. Possa il sostegno della nostra comunità offrire un po’ di conforto in un periodo così difficile”.

