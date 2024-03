Pallavolista morta nell’incidente di Mesagne, il toccante messaggio della New Volley Oria

Come reso noto nelle ultime ore dalla sezione regionale della Puglia della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), in tutte le gare di serie e categoria, in programma in questa regione fino a domenica 3 marzo 2024, verrà osservato un minuto di silenzio e raccoglimento nel ricordo di Matilde Chionna. Si tratta della giovane atleta della New Volley Oria, scomparsa tragicamente domenica in un incidente stradale nei pressi di Mesagne.

Proprio la società brindisina ha voluto esprimere il proprio cordoglio dopo la scomparsa della 17enne, con il presidente Mino Delli Santi che ha pubblicato questo toccante post sui social: “Ciao Matilde spero ancora in un brutto sogno o in un bruttissimo scherzo, se è così vorrei finisse subito. Mi stai facendo soffrire e purtroppo è tutto vero. Non lo vorresti mai per nessuno, ma oggi dopo 35 anni di pallavolo è arrivata la sconfitta più pesante, mi tocca salutare una figlia. Sì perché quando arrivano in palestra piccolissime, tu le prendi per mano e le accompagni durante il loro percorso di crescita, cerchi di farle diventare atlete e donne cerchi di aggiungere qualcosa in più a quello che già fanno i loro genitori”.

Il post prosegue: “E tu Matilde che motivo avevi per lasciarmi? Ti ho sempre coccolata, quando perdevi una partita ti abbracciavo sempre, ti dicevo ‘dai pensiamo alla prossima’, avevi un'ottima educazione. Dimmi che cosa ti mancava! Avrei preferito che mi dicessi ‘preside non voglio giocare più’ e avrei trovato una motivazione col tempo. Mi dicevi sempre che ero il tuo presidente preferito e adesso come farò con tutto quel vuoto che stai lasciando? Matilde sappi che un giorno ti cercherò e ti porterò di nuovo nella mia squadra, contaci! Arrivederci mia piccola atleta, adesso veglia sulla tua famiglia e ti prego la domenica guarda le nostre partite fai il tifo e noi, vinceremo per te. Il tuo presidente”.