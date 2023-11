Volley: Il campionato della Pantaleo Podio Volley Fasano riparte con la trasferta in quel di Castellana

Dopo la lunga sosta imposta dal campionato la Pantaleo Podio Volley Fasano si rituffa in campionato. Le atlete del presidente Renzo Abete ripartiranno affrontando il Zero5 Castellana Grotte, gara valevole per la 6 giornata del campionato di serie B1 girone E. Primo derby stagionale quindi per entrambe le formazioni autrici di un inizio di campionato diametralmente opposto che ha visto le fasanesi sempre vittoriose e un Castellana conquistare quattro punti nelle ultime due gare disputate. Partita decisamente delicata per le ragazze di coach Paolo Totero, chiamate a ritrovare immediatamente la giusta concentrazione e soprattutto il giusto ritmo gara, attualmente complicato a causa dei quindici giorni di stop forzati. Riposo che non ha permesso a Chiara Vinciguerra e compagne di poter disputare nessuna amichevole essendo molte compagini impegnate nei vari campionati di competenza. La buona notizia di queste ultime due settimane è l’arrivo a Fasano della schiacciatrice Valentina Martilotti già pronta all’esordio in campionato sabato prossimo contro lo Zero5. Un valore aggiunto per la formazione fasanese grazie alla sua grande esperienza e alle sue innate qualità tecniche subito messe a disposizione del team gialloblù.

Zero5 Castellana Grotte allenata da coach Massimiliano Ciliberti e formato da un roster di giocatrici molto giovani e di ottime prospettive future. Un inizio di campionato alquanto complicato, dove le baresi hanno dovuto affrontare quasi tutte le migliori del torneo delineando così una classifica che non risponde al reale valore del gruppo. Importante la presenza in quadra di giocatrici come le schiacciatrici Vera Bondarenko e Nicol Giombini in grado di mettere in crisi le difese di qualsiasi roster. Reduci da due risultati utili consecutivi le ragazze di coach Ciliberti si presentano in gran forma contro le fasanesi nella speranza di allungare il filotto di gare positive.

“È un team che a me piace molto – afferma coach Paolo Totero – e che abbiamo affrontato in amichevole durante la fase di preparazione. Dobbiamo stare molto attenti alle loro giocate e non possiamo permetterci nessun rilassamento durante questa delicatissima gara visto che veniamo da ben 15 giorni di inattività agonistica”.

Partita che si svolgerà presso il Palagrotte di Castellana e che potrebbe vedere la presenza di una folta delegazione di tifosi fasanesi che anche quest’anno stanno facendo sentire il proprio calore alle loro beniamine.

Start alle ore 17.00 presso il Palagrotte di Castellana Grotte con la direzione dei signori Dario De Martino e Giovanni Di Martino.