Volley: le under 14 dell'Asd Brindisi si sbarazzano anche di Trepuzzi

BRINDISI - Ancora un'altra vittoria per le "terribili” ragazze dell'Under 14 dell'Asd Brindisi Volley vincendo fuori casa contro i pari età del Trepuzzi Volley per 3 0 (25:8, 25:18, 25: 8). Partita a senso unico per le ragazze allenate dal coach Gisela Scialacomo e l'assistente Barbara Gomes, che mostrano ancora una volta la crescita del settore giovanile della stessa società.



Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui