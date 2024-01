L'Asd Brindisi Volley riparte con una doppia vittoria dell'under 18 e dell'under 14

BRINDISI - Inizia nel migliore dei modi il 2024 per la società Asd Brindisi Volley. Le ragazze di coach Ida Taurisano dell'Under 18 si sbarazzano dei pari età del Monteroni volley per 3:0 (25:4 - 25:12 - 24:18) in una partita giocata alla perfezione, mentre le ragazze terribili dell'under 14 allenate dal coach Gisela Scialacomo vincono contro i pari età dell'Eurovolley Sant'Elia (25:15- 25:17 - 25:14), confermandosi sempre più leader del girone.

Prossimo appuntamento per l'under 14 il derby contro il Casale Volley domenica 14 gennaio alla palestra Marco Pacuvio di Brindisi, alle ore 10:00.