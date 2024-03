Mensa scolastica: "Problema contaminazione acqua risolto, i controlli hanno funzionato"

Il problema della contaminazione batterica dell’acqua, emerso nell’ambito di controlli di routine effettuati un paio di settimane fa, è stato risolto. L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia, fornisce rassicurazioni sulla situazione del centro cottura comunale di Brindisi gestito dalla ditta Serenissima, dove vengono preparati i pasti per le mese delle scuole comunali e per la mensa della Guardia di finanza.

La questione è stata sollevata durante la seduta odierna (venerdì 22 marzo) del consiglio comunale, tramite un’interrogazione del Partito Democratico. Il capogruppo del Pd, Francesco Cannalire, nel manifestare la sua soddisfazione per la risposta fornita dall’assessore, invita l’amministrazione comunale a coinvolgere nei controlli anche un ente terzo come l’Asl, a ulteriore tutela delle persone (in primis gli alunni delle scuole) che fruiscono del servizio.

