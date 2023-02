Carenza sangue, pazienti talassemici a rischio: "Donate, donate, donate"

Un accorato appello alla donazione di sangue arriva da Luana De Gioia, presidente dell’Associazione talassemici di Brindisi. L'emergenza sangue si ripropone, purtroppo, ciclicamente, mettendo in grave pericolo la salute delle persone affette da talassemia (se ne contano circa 150 nel Brindisino, anche in età pediatrica), costrette a sottoporsi a trasfusioni ogni 15-18 giorni. Per questo occorre recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi per un gesto d’altruismo che può salvare delle vite.