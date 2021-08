Brindisi accoglie l’Aidablu: al via stagione crocieristica, in tono minore

Quel poco che resta della stagione crocieristica 2021 è iniziato stamani con l’approdo dell’Aidablu della compagnia Carnival. La nave, proveniente da Corfù, è approdata intorno alle ore 7 presso la banchina di Costa Morena Est, con 1200 passeggeri a bordo. Alle ore 14 è ripartita alla volta di Katalon (Grecia).

Quindici pullman organizzati dai tour operator hanno accompagnato i turisti, quasi tutti provenienti dal Nord Europa, in giro per la città. Per loro è attivo l’info point allestito dall’Autorità di sistema portuale del mar adriatico meridionale in piazza Vittorio Emanuele, accanto al cancello di ingresso dell’ex stazione marittima.

Il Covid ha decimato gli approdi inizialmente previsti per il 2021. Per una ripresa del settore, pandemia permettendo, sarà di vitale importanza realizzare nuove infrastrutture. Lo ha rimarcato il presidente dell’Authority, Ugo Patroni Griffi, nel corso di un incontro con la stampa che ha tenuto insieme all’assessore allo sport del Comune di Brindisi, Emma Taveri.

Fra le opere in rampa di lancio vi è quella riguardante la realizzazione del pontile a briccole, che presto, da quanto affermato da Patroni Griffi, sarà appaltata. C’è da superare un problema tecnico sulla gestione del sedimento, invece, per quel che concerne il progetto dei nuovi accosti a Sant’Apollinare.