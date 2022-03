Musica e poesia insieme contro l’orrore della guerra: tutto pronto per "Artisti per l'Ucraina"

Uniti nella musica, nella poesia e nella speranza di pace in Ucraina. Una serata ispirata al linguaggio universale delle note e dei versi per testimoniare vicinanza e solidarietà, dal titolo “Artisti per l’Ucraina - 45525”, quella in programma sabato 19 marzo alle ore 19.30 in piazza Sottile De Falco a Brindisi - ingresso libero con obbligo di Green Pass Rafforzato e mascherina Ffp2 -, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con la partecipazione della Casa della Memoria, del Comitato Società Dante Alighieri, del Club per l’Unesco, della History Digital Library, della Società di Storia Patria e della Croce Rossa di Brindisi. Musica e poesia insieme contro l’orrore della guerra, ma anche per offrire un sostegno concreto alle popolazioni colpite. Nel corso della serata, infatti, sarà promossa la raccolta fondi avviata da Croce Rossa Italiana, Unhcr e Unicef, con il sostegno della Rai per il sociale, attraverso il numero solidale 45525 (chiamata o sms), per rispondere alla grave emergenza in corso in Ucraina.

