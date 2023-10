Nuovo concorso per entrare in Guardia di Finanza: ecco chi e come può partecipare

Il capitano Giovanni Lanciano, comandante della Compagnia Pronto Impiego Guardia di Finanza Brindisi, illustra le modalità con cui partecipare a un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri.

Possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (fissata per il 21 ottobre prossimo), hanno compiuto il 18° anno e non hanno superato il giorno di compimento: del 26° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate; del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.