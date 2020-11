Bomba carta, inseguimento e schianto: i rilievi della polizia

Prima l'esplosione di una bomba carta sul marciapiede, davanti alla scuola guida Della Rovere in via Bezzecca, alrione Santa Chiara. Subito dopo, mentre la polizia prendeva contezza della situazione, l'inseguimento fra le Volantie e una Fiat Punto scura che alla vista delle pattuglie ha sfrecciato verso via Villafranca. Ma la fuga si è interrotta bruscamente con uno schianto contro un'auto in sosta in via Carnia, nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo di via Santa Maria Ausiliatrice. Un uomo a bordo dell'auto è stato bloccato e condotto in questura. La polizia è al lavoro per tirare le fila di una concitata serata, fra i rioni Santa Chiara e Comnenda. E' accaduto tutto fra le 23 e le 23:30.

