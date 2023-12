Botti e fiamme alte, l'incendio si propaga da un'auto all'altra in piena notte

È successo in via A. Francavilla a San Vito dei Normanni. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso

SAN VITO DEI NORMANNI - L'incendio è accaduto intorno all'1 di notte in via Antonio Francavilla a San Vito dei Normanni. Per motivi in fase di accertamento, le fiamme hanno riguardato principalmente un veicolo e poi hanno coinvolto un mezzo in sosta nelle vicinanze. Si trattava di una Citroen C3 e di Fiorino Fiat.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi ed i carabinieri della locale Compagnia. I primi hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza l'area, mentre i secondi hanno svolto i rilievi del caso.