Fuori "Nyc Luv", il nuovo videoclip di Giacomo Dal Pont

BRINDISI - E’ uscito venerdì 15 ottobre 2021, il nuovo videoclip di Giacomo Dal Pont dal titolo "Nyc Luv". Il giovane artista brindisino che, già in passato aveva dedicato una delle sue canzoni alla città natale. Giacomo, questa volta si è spinto oltre, realizzando un’opera ricca di sonorità morbide ed eleganti. Considerevole è anche il contributo delle coriste della scuola di musica "Il Pentagramma" di Bari che, anche nel videoclip, scritto e diretto da Luca Joe Cucci, riescono ad inserirsi ottimamente nel mood cinematografico che il regista brindisino è riuscito ad esprimere. New York City Luv, racconta l’amore, non solo quello che si può provare per una persona, ma anche quello che lo stesso Giacomo prova per Brindisi e New York. Potrete ascoltare e vedere questo singolo digitando questo link, che ricordiamo fa parte del nuovo album in uscita il 22 ottobre 2021, dal titolo “Branchie”.