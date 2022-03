Ostello della Gioventù, partiti i lavori di ristrutturazione

BRINDISI - Sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’ex Ostello della Gioventù, un altro luogo del cuore di Brindisi ritornerà a vivere. Diventerà uno spazio moderno per il turismo, accessibile ai giovani, inserito nei circuiti del turismo lento e dei cammini storico-culturali, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Grecia "Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes". "L'Ostello - spiega il sindaco Riccardo Rossi - ha una posizione strategica all’interno della città, vicinissimo all’aeroporto, al porto e al bosco del Tommaseo. Oggi compiamo un passo importante per rendere Brindisi sempre più attrattiva."